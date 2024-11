Voo para Miami sofre com turbulência e retorna para aeroporto de Guarulhos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/11/2024 - 21:28 Para compartilhar:

Um Boeing 777-200 que se dirigia para Miami, nos Estados Unidos, enfrentou turbulência durante o voo 930 e teve que retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, de onde havia saído na madrugada deste domingo, 24.

A American Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, informou que a aeronave pousou com segurança em Cumbica. Havia 221 passageiros e 12 tripulantes a bordo.

Ainda segundo a empresa, um passageiro foi encaminhado a um hospital local para realizar “avaliação mais aprofundada”. Não foram divulgadas mais informações sobre o passageiro.

A companhia informou ainda que o voo está programado para partir novamente para Miami ainda neste domingo.

No início do mês, no dia 9, um avião cargueiro da Total Cargo realizou um pouso de emergência no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, após a tripulação detectar fogo no porão da aeronave. Ao tocar o solo, uma bola de fogo saiu da fuselagem, cena registrada pelas câmeras de segurança. Não houve vítimas.

A Força Aérea Brasileira informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está investigando o incidente.