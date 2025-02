Voo do Atlético-MG arremete e Deyverson se diverte com reação de Gabriel Menino

O Atlético-MG retornou para Minas Gerais na última quarta-feira, 19, após vencer o Tocantinópolis e se classificar para a segunda rodada da Copa do Brasil. A viagem de volta pra casa foi tranquila, mas o pouso da aeronave assustou a delegação, especialmente o meia Gabriel Menino.

Quando o avião que transportava os atletas e demais funcionários do Galo estava para aterrizar no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, a aeronave precisou arremeter, procedimento que ocorre quando o avião precisa suspender o pouso por alguma intercorrência.

Apesar de ter assustado os tripulantes, a técnica é considerada segura. Entretanto, o meia Gabriel Menino, recém chegado ao clube mineiro, foi um dos que mais se assustou com o procedimento e sua reação foi gravada e postada por Deyverson nas redes sociais, que se divertiu com o medo do companheiro.

“Parece que eu estou em uma montanha-russa, irmão! Pai! Jesus Cristo! Nunca mais eu vou andar de avião, a partir de hoje só ando de ‘busão’, está no meu contrato! Quero descer”, reclamava Menino enquanto o avião arremetia. Veja a reação:

O Atlético Mineiro retornou para Minas Gerais nesta quarta-feira, 19, após a classificação para a segunda rodada da Copa do Brasil. A viagem de volta pra casa, porém, contou com um momento delicado e que assustou a delegação, especialmente o meia Gabriel Menino. Assista: pic.twitter.com/v9svsisEqH — Revista ISTOÉ (@RevistaISTOE) February 20, 2025

Apesar da situação deliciada, o voo, que durou cerca de três horas, terminou sem mais problemas e os jogadores do Atlético Mineiro puderam retornar para suas casas de maneira segura. Agora, o elenco do Galo inicia os preparativos para o segundo confronto contra o Tombense, na semifinal do Campeonato Mineiro, no próximo sábado, 22.