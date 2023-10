Voo direto para Roma abre portas ao Rio, diz ITA Airways

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2023 - 10:13 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 31 OUT (ANSA) – A nova rota de voos diretos e diários da ITA Airways entre Roma e Rio de Janeiro representa uma oportunidade de conectar a capital fluminense não apenas com a “cidade eterna”, mas também com toda a rede da companhia aérea na Itália e em outros países.

É o que disse Pierfrancesco Carino, vice-presidente de vendas internacionais da ITA, durante uma coletiva de imprensa no Consulado Geral da Itália no Rio para apresentar a nova conexão e uma mostra fotográfica sobre os laços que unem as duas cidades, elaborada em parceria com a ANSA.

“Hoje lançamos o voo Roma-Rio de Janeiro, mas, na verdade, lançamos a possibilidade de conectar o Rio não somente com Roma, porém com a inteira rede da ITA”, declarou Carino, lembrando que o Aeroporto de Fiumicino, hub da companhia aérea, é considerado “um dos mais eficientes do mundo”.

A empresa italiana conta atualmente com 52 destinos, sendo 17 nacionais, 23 na Europa e no Mediterrâneo e 12 intercontinentais. “Nascemos apenas dois anos atrás, mas foram dois anos intensos e de crescimento”, salientou Emiliana Limosani, diretora comercial da ITA.

A expansão se reflete na frota de aeronaves da companhia aérea, que passou de 52 unidades em 2021 para as atuais 79, com previsão de chegar a 85 até o fim do ano. Desde sua fundação, a ITA transportou 21 milhões de passageiros, sendo 11 milhões somente em 2023, considerando até setembro.

Em meio a esse crescimento, a empresa olha com atenção para o mercado sul-americano, que é “fundamental”, de acordo com Carino.

Já o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, destacou que a ITA se tornou um dos “símbolos da italianidade no mundo”. “Espero que a nova rota represente mais um importantíssimo passo para o crescimento da companhia aérea no Brasil, um país amigo e unido à Itália por tradições seculares”, disse o diplomata. (ANSA).

