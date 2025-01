Voo de Londres para o Rio de Janeiro chega sem malas

Um avião que veio de Londres chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã de sábado, 11, com todos os passageiros, porém sem as malas.

Por meio das redes sociais, um influenciador afirmou que esperava a sua família chegar e relatou o problema. “Nunca vi um voo sair de um país, especialmente muito longe, sem malas. Não sei o que vamos fazer”, disse.

Segundo o portal “g1”, a companhia British Airways comunicou que várias malas não puderam ser carregadas devido a um problema técnico no aeroporto de Londres. A empresa ainda garantiu que as bagagens iriam chegar em um próximo voo.