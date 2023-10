Voo da Gol Que ia do Rio para SP faz pouso de emergência após explosão em motor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/10/2023 - 15:00 Compartilhe

Um voo da companhia aérea Gol que ia do Rio para São Paulo na última segunda-feira, 9, teve que fazer um pouso de emergência após um dos motores apresentar um problema técnico e sofrer uma espécie de explosão no ar. A aterrissagem foi feita em segurança e nenhum passageiro ou tripulante se feriu.

O susto foi registrado por uma das passageiros do voo Gol 1023, a empresária Sabrina Charello, que postou o vídeo em sua conta no Instagram. Na gravação, é possível ouvir um estrondo e ver faíscas saindo do motor direito da aeronave.

Sabrina contou que, após a explosão, o piloto pediu para os passageiros ficarem sentados e alguns viajantes passarem a ter crises de pânico. O comandante da aeronave, então, informou que teria que retornar ao Rio para um pouso de emergência.

Após o pouso, os passageiros, aliviados, aplaudiram a tripulação. “Pior momento das nossas vidas, mas, graças a Deus, deu tudo certo”, postou Sabrina.

Procurada, a Gol informou que o voo ia do aeroporto de Santos Dumont (SDU) para Congonhas (CGH) quando “apresentou um problema técnico no motor após a decolagem e alternou para o Galeão (GIG)”. A empresa disse que a “tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente”.

Em relação aos motores das aeronaves da empresa, a Gol disse que “cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. Além disso, adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, o que inclui um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela Gol quanto pelo fabricante”.

Questionada sobre possíveis causas do acidente e se foi iniciada uma investigação, a Gol disse que não tem mais informações no momento e reiterou “que todas as ações tomadas em relação a este voo asseguram o foco na segurança, valor número 1 da companhia”.

