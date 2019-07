Voo da Delta faz pouso de emergência nos EUA após falha no motor

Um voo da Delta Air Lines com 150 passageiros teve que fazer um pouso de emergência na Carolina do Norte (EUA) na última segunda-feira (8) após falha em um dos motores. As informações são da CNN.

“Depois que ouvimos o boom, acabamos de ver toda essa fumaça entrar na cabine, e foi quando realmente começamos a nos assustar”, disse um passageiro à CNN.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver parte do estrago. Após o pouso de emergência, o motor da aeronave foi substituído e, segundo a companhia, o avião já deve retornar ao serviço nesta quarta-feira (10).

A Delta Air Lines flight was forced to make an emergency landing in North Carolina when one of the plane's engines failed.

Passengers say they heard a boom, and the cabin filled with smoke. https://t.co/wBAFFG6gfD pic.twitter.com/Z5LMRzKqvs

— CNN (@CNN) July 10, 2019