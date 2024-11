Voo da American Airlines retorna a Aeroporto de Guarulhos após turbulência

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2024 - 11:36 Para compartilhar:

Um voo da American Airlines com destino a Miami precisou retornar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após enfrentar turbulência na madrugada deste domingo, 24. A aeronave, um Boeing 777, pousou com segurança no Aeroporto de Cumbica.

Em nota ao “g1”, a companhia aérea informou que um cliente foi encaminhado ao hospital para realizar uma “avaliação adicional”. Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde do passageiro.

A aeronave transportava 221 passageiros e 12 tripulantes. O voo foi remarcado para a noite de domingo.