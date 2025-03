Voo com 135 brasileiros deportados dos EUA chega em Fortaleza neste sábado

Chega em Fortaleza (CE) neste sábado, 15, mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos durante o segundo mandato de Donald Trump.

+Tarifas de Trump não foram feitas para serem hostis, diz secretário dos EUA

Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), o voo deve trazer 135 brasileiros deportados.

Conforme comunicado da pasta, a chegada do voo em Fortaleza está prevista para às 9h e, após o avião pousar, os brasileiros repatriados seguirão para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (MG), em Confins, com previsão de chegada às 15h em avião disponibilizado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Após chegarem, os passageiros irão passar por um processo de triagem logo em seguida serão atendidos por equipes da administração federam, recebendo serviços psicológicos e sociais, produtos de higiene e alimentação.

Atuarão nessa frente, além do MDHC, os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Defesa (MD), além da Polícia Federal.

Como foram os outros voos de deportados

Antes deste, o Brasil já havia recebido três voos com os brasileiros repatriados desde o início do segundo mandato de Trump nos Estados Unidos.

O primeiro voo chegou no Brasil em 24 de janeiro. O avião viria para o Aeroporto de Confins (MG), mas pousou em Manaus (AM) por problemas técnicos. As falhas estariam atreladas ao ar condicionado, com passageiros reclamando de calor na aeronave.

Nesse caso, foram 158 passageiros, com pessoas que desceram em solo amazonense de algemas – situação que teve grande repercussão nas redes sociais e causou um mal estar no governo brasileiro.

Os brasileiros relataram ‘agressões, ameaças e tortura’.

“Um inferno, uma tortura desde que saímos de Louisiana. Deu para perceber que o avião tinha algum problema. Acho que foi uma falta de compromisso deles com os seres humanos, a gente estava morrendo de medo de morrer”, disse uma das deportadas, à época.

Segundo a brasileira recém deportada, ela e sua família saíram de casa acreditando que iriam apenas para uma reunião com a imigração

Do total de passageiros desse voo, eram 88 deportados de nacionalidade brasileira. Destes, vários relataram ter sido algemados pelos agentes de imigração dos Estados Unidos. O caso chegou a fazer com que o ministro de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinasse a retirada das correntes.