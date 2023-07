Vondrousova vence Jabeur e é campeã de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/07/2023 - 11:51 Compartilhe

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, número 42 do mundo, se sagrou campeã do torneio de Wimbledon neste sábado (15), ao derrotar na final a tunisiana Ons Jabeur (6ª).

Vontrousova fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 20 minutos.

Com o título, a tcheca entrará no Top 10 do ranking da WTA na próxima segunda-feira, na décima posição. Até então, sua melhor classificação era o 16º posto, alcançado em 2019, ano em que foi finalista em Roland Garros.

Vondrousova, de 24 anos, só tinha vencido dois jogos na grama em sua carreira antes de chegar a Wimbledon nesta temporada, após se recuperar de duas cirurgias no punho.

Por sua vez, Jabeur, de 28 anos, perde sua segunda final consecutiva no torneio londrino e sofre sua terceira derrota em uma decisão de Grand Slam, depois de ter ficado com o vice-campeonato do US Open no ano passado.

“Isto é muito, muito duro”, reconheceu a tunisiana. “Acho que é a derrota mais dolorosa da minha carreira”, afirmou em lágrimas a tenista que é um exemplo para as mulheres e meninas de seu país e de toda a África.

“Hoje vai ser um dia difícil para mim, mas não vou desistir e voltarei mais forte”, afirmou Jabeur.

acc/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias