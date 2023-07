Vondrousova derrota Svitolina e avança à final de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 11:08 Compartilhe

A tcheca Marketa Vondrousova venceu a ucraniana Elina Svitolina por 2-0 nesta quinta-feira (13) e disputará sua primeira final de Wimbledon, a segunda de um Grand Slam na carreira.

A número 42 do mundo, de 24 anos, precisou de apenas uma hora e 15 minutos para fechar a partida com um duplo 6-3 na quadra central do All England Club. Svitolina tentava a façanha de alcançar a final apenas três meses depois de retornar às competições, após o nascimento de sua filha em outubro.

acc/iga/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias