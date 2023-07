Vondrousova derrota Svitolina e avança à final de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/07/2023 - 12:05 Compartilhe

A tcheca Marketa Vondrousova venceu a ucraniana Elina Svitolina por 2-0 nesta quinta-feira (13) e disputará sua primeira final de Wimbledon, a segunda de um Grand Slam na carreira.

A número 42 do mundo, de 24 anos, precisou de apenas uma hora e 15 minutos para fechar a partida com um duplo 6-3 na quadra central do All England Club. Svitolina tentava a façanha de alcançar a final apenas três meses depois de retornar às competições, após o nascimento de sua filha em outubro.

Vondrousova, que já disputou a final de Roland Garros em 2019, aguarda agora a vencedora da outra semifinal, entre a bielorrussa Aryna Sabalenka e a tunisiana Ons Jabeur.

Svitolina, ex-número 3 do mundo e que ocupa agora a 76ª posição, se mostrou impotente diante do jogo da tcheca, mais rápido, preciso, com melhor saque, menos erros e maior confiança perto da rede.

“Fiquei muito nervosa ao longo do jogo”, disse, no entanto, Vondrousova, afirmando que não acreditou na vitória depois de um jogo muito complicado, segundo ela.

Svitolina “é uma grande lutadora e uma grande pessoa. Foi difícil”, garantiu a tcheca, que se recuperou recentemente de uma cirurgia e disse que trabalhou duro durante toda a partida para “manter a concentração”.

“Estou muito grata por estar aqui, com boa saúde e por poder voltar a jogar tênis”, disse ela.

A ucraniana, que sonhava em dedicar a vitória ao seu país devastado pela guerra, em nenhum momento conseguiu controlar a partida.

Svitolina, de 28 anos, exibiu um jogo cheio de energia, mas também de nervosismo e erros, e se viu completamente dominada pelas passadas da adversária contra as quais nada pôde fazer.

A ucraniana começou jogando de forma agressiva, mas rapidamente cometeu três erros, dois deles não forçados, que somados a uma paralela de esquerda muito precisa da tcheca garantiram sua primeira quebra no quinto game do primeiro set.

As duas tenistas pareciam nervosas e Vondrousova imediatamente teve seu próprio serviço quebrado, mas quebrou o da ucraniana novamente no sétimo game.

Svitolina continuou errando, temerosa na rede e imprecisa com sua direita, perdendo o primeiro set aos 29 minutos após sofrer outra quebra no nono game.

Também no segundo set, sofreu uma quebra assim que sacou, levada ao erro pela tcheca, que a fez subir à rede para explorar a falta de determinação no voleio.

Svitolina não conseguiu encontrar soluções, e não tinha outras armas a não ser os seus remates de fundo de quadra, que muitas vezes iam para fora.

Depois de um quinto game acirrado em que Vondrousova sofreu uma quebra, a ucraniana parecia encontrar inspiração com um voleio suave, mas preciso.

Mas ela não conseguiu manter o ritmo a partir daí, cedendo seu próprio saque com mais erros não forçados.

