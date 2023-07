Von der Leyen promete esforço pessoal por acordo com Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO MÉXICO, 18 JUL (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que vai dedicar seu “esforço pessoal” para fazer com que o acordo entre o bloco e o Mercosul seja assinado ainda em 2023.

A declaração foi dada em entrevista ao jornal mexicano El Universal. “Comprometo-me pessoalmente a fazer com que o acordo seja assinado, e rapidamente”, garantiu.

“Estamos dispostos a ouvir as preocupações levantadas pelo Mercosul para encontrarmos o modo mais pragmático de enfrentá-las”, declarou ainda a presidente da Comissão Europeia.

A líder do bloco também destacou que o acordo “é uma plataforma para enfrentar desafios em comum, das ações para o clima e o desmatamento ao respeito aos direitos dos trabalhadores”.

Von der Leyen também sustentou que “o populismo está aumentando” tanto na Europa quanto na América Latina e considerou que o movimento representa “um risco de deterioração das nossas democracias”.

Como soluções, ela sugeriu “reforçar e proteger a democracia, fornecendo instituições políticas sólidas e com credibilidade para os cidadãos, para que ninguém seja vítima do ‘canto da sereia’ dos populistas, que só olham para trás, rejeitam a mudança e capitalizam sobre os medos”.

Questionada sobre o interesse na América Latina e a cúpula UE-Celac, respondeu: “A União Europeia e os países da América Latina e do Caribe são parceiros naturais. Ambos defendemos o Estado de Direito contra a lei do mais forte. A cúpula marca um ponto de virada nas relações, o interesse está de ambos os lados”. (ANSA).

