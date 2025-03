Von der Leyen garante que UE e EUA ainda são aliados

BRUXELAS, 9 MAR (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou neste domingo (9) que a União Europeia e os Estados Unidos são “aliados, apesar das diferenças” existentes com o governo de Donald Trump. Ela ainda destacou que a defesa do bloco é uma das prioridades no momento e que para isso, “nenhum subsídio” deve ser excluído.

“Os EUA são nossos aliados, ainda que haja algumas diferenças entre nós”, declarou Von der Leyen em uma coletiva de imprensa, acrescentando que cada lado deve “assumir suas responsabilidades”.

Segundo Von der Leyen, quando o assunto é a defesa do bloco, “nada está fora de questão”, inclusive a possibilidade de “novos subsídios”. “Porém, agora a prioridade é concretizar a proposta do plano ReArm”, frisou a alta funcionária, garantindo que “o potencial econômico e inovador” da UE é “um recurso para a sua segurança”.

“O plano ReArm Europe dará impulso à nossa defesa e ao nosso mercado único”, defendeu a presidente da Comissão Europeia, que também avisou que em breve será formada uma comissão dedicada à segurança interna e externa.

Na última quinta-feira (6), durante uma cúpula extraordinária realizada em Bruxelas, na Bélgica, os 27 chefes de Estado e de governo na União Europeia concordaram em dar luz verde ao plano “ReArm” proposto por Von der Leyen.

As discussões abordaram a ampla gama de opções a serem seguidas em relação ao conflito no leste do continente, como o fortalecimento da posição da Ucrânia, através de uma nova ajuda militar, e explorar a possibilidade de criar uma coalizão disposta a agir caso a paz seja alcançada. (ANSA).