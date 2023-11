Von der Leyen e Zelensky discutem entrada da Ucrânia na UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/11/2023 - 12:01 Para compartilhar:

KIEV, 4 NOV (ANSA) – A presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, chegou neste sábado (4) Kiev, em uma visita que não foi anunciada previamente por questões de segurança.

A líder da Comissão Europeia se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para uma discussão sobre o apoio europeu na guerra e sobre o ingresso do país no bloco.

Na próxima terça-feira (7), a Comissão Europeia apresentará seu pacote de expansão, composto por relatórios sobre o progresso feito no último ano pelos países que querem ingressar na UE. A Ucrânia é um deles, tendo seu status de país candidato reconhecido por Bruxelas desde junho de 2022.

A UE pode decidir recomendar ao Conselho Europeu que inicie as negociações com Kiev, passando para a próxima fase do processo, que consiste na harmonização da legislação ucraniana com a legislação da UE.

A expectativa é de que sejam impostas algumas condições em termos de reformas no país, especialmente no campo do combate à corrupção e da proteção das minorias.

Já Zelensky destacou que a decisão política de iniciar as negociações de adesão à UE é de extrema importância e terá um papel fundamental na história da Ucrânia e de toda a Europa.

Ele ressaltou que a Ucrânia não está buscando concessões no processo de adesão à UE e está seguindo todas as recomendações da Comissão Europeia necessárias para avançar no processo de adesão.

Já durante a visita, Ursula von der Leyen anunciou que apresentará uma proposta sobre o uso dos ativos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia “antes do final do ano”.

Ela enfatizou que a Rússia continuará a pagar pelo seu ato de agressão e que a proposta estará alinhada com os parceiros do G7. (ANSA).

