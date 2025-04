Von der Leyen e Trump marcam reunião durante funeral de Papa

ROMA, 26 ABR (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram de se reunir após trocarem algumas palavras e um “aperto de mão” na Basílica de São Pedro, no Vaticano, neste sábado (26), durante o funeral do papa Francisco.

Segundo a porta-voz da líder europeia, Von der Leyen e Trump “concordaram de se reunir”, ainda que o encontro não ocorra “hoje”. Também não foram informados detalhes adicionais sobre a futura conversa.

“Hoje líderes do mundo todo se reuniram para prestar a última homenagem a Sua Santidade, o papa Francisco”, escreveu Von der Leyen no X, onde postou algumas imagens suas apertando as mãos de alguns deles, como Trump e o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Tive ótimas trocas positivas com muito deles”, finalizou a europeia, que nos últimos dias demonstrou interesse em discutir com o chefe de Estado americano as tarifas impostas por seu governo a produtos da União Europeia. (ANSA).