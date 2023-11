Von der Leyen e Lula conversam sobre acordo UE-Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2023 - 19:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 20 NOV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou ao telefone, na tarde desta segunda-feira (20), às 15h (horário de Brasília), com a presidente do Poder Executivo da União Europeia, Ursula Von der Leyen.

Segundo uma nota do Palácio do Planalto, a conversa, que durou cerca de meia hora, deu seguimento à reunião que os dois líderes tiveram na Cúpula do G20, em Nova Délhi, e tratou do andamento da negociação do acordo entre Mercosul e União Europeia.

O governo brasileiro lembrou ainda que ocupa a presidência do Mercosul até o dia 7 de dezembro, e tem discutido com a Comissão Europeia os pontos finais do acordo entre os dois blocos.

O presidente Lula também conversou recentemente sobre o tema com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que ocupa a presidência rotativa do bloco europeu.

Os dois concordaram em acompanhar de perto o trabalho dos negociadores nos próximos dias e deverão voltar a se encontrar na próxima semana, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes.

Embora o fato não tenha sido citado na nota, o governo brasileiro, especialmente através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vinha manifestando preocupação com o andamento do acordo UE-Mercosul caso o ultraliberal Javier Milei vencesse as eleições presidenciais na Argentina, o que ocorreu no segundo turno deste domingo (19).

Milei, além de dizer que não manteria relações com o Brasil e de parecer contrário ao acordo, sinalizou a intenção de retirar o país do bloco latino-americano. (ANSA).

