17/11/2024 - 13:04

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X que já está no Rio de Janeiro para a cúpula do G20, que começa nesta segunda-feira, 18, e vai até terça-feira, 19. “Estou aqui para aprofundar nossas parcerias globais e criar novas. Isso importa mais do que nunca”, frisou na postagem.

Ela também ressaltou que serão dois dias intensos de discussões e que está “totalmente pronta para apoiar as ambições da presidência brasileira”.