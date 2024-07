Volvo supera expectativas de lucro, mas alerta sobre tarifas da UE; em Estocolmo, ação sobe 6%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2024 - 9:18 Para compartilhar:

O Grupo Volvo superou expectativas de lucro e receita no segundo trimestre de 2024, levando a ação da montadora de carros a saltar 6,67% na Bolsa de Estocolmo, às 8h50 (de Brasília). Contudo, o grupo sueco alertou que as tarifas da União Europeia (UE) sobre veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) produzidos na China devem afetar os resultados do ano completo, o que motivou cortes nas projeções de vendas para os próximos meses.

O Grupo Volvo teve lucro líquido de 15,55 bilhões de coroas suecas (US$ 1,48 bilhão) entre abril e junho deste ano, aumento de 44,4% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 28. O resultado veio bem acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de lucro líquido de 13,85 bilhões de coroas suecas.

Já a receita caiu levemente para 140,2 bilhões de coroas suecas (US$ 13,29 bilhões) no segundo trimestre de 2024, de 140,8 bilhões de coroas suecas no ano passado. No entanto, a receita também superou a projeção da FactSet, de 137,92 bilhões de coroas suecas.

A Volvo manteve suas previsões para o mercado de caminhões em 2024 na América do Norte e na Índia. A montadora sueca ampliou projeções para vendas na Europa e no Brasil, mas cortou as previsões para a China. Para o ano completo, o grupo espera crescimento das vendas entre 12% a 15%, comparado com a meta anterior de 15%.

O Grupo Volvo, majoritariamente controlado pela chinesa Zhejiang Geely Holding, afirmou que as tarifas potenciais da Comissão Europeia devem ser as responsáveis por afetar as vendas de determinados modelos totalmente elétricos. “Assim que a investigação da UE for concluída no final deste ano, após os votos dos países-membros e a possível emissão das tarifas definitivas, teremos uma visão geral clara e final de como as tarifas afetarão a Volvo Cars”, disse CEO Jim Rowan. *Com informações da Dow Jones Newswires.