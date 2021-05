Volvo retoma 2º turno em linha de caminhões de fábrica no Paraná

SÃO PAULO (Reuters) – A Volvo anunciou nesta quinta-feira retomada de segundo turno de produção de sua linha de caminhões pesados e semipesados VM no complexo industrial do grupo em Curitiba.

A montadora afirmou que a retomada do segundo turno ocorre em meio a um aumento na demanda pelo modelo, que é o mais vendido da companhia e foi desenvolvido no Brasil e lançado em 2003, informou a companhia em comunicado à imprensa.

A linha de montagem do VM já tinha operado em dois turnos antes, entre 2011 e 2015. Com a retomada do segundo turno do modelo, “toda a produção de caminhões da Volvo (no Brasil) passa a operar em dois turnos”.

“Estamos adequando nossa produção à forte demanda dos clientes por esse modelo, que vem crescendo de forma consistente desde o ano passado e continua dando sinais positivos em 2021”, disse o diretor executivo de caminhões da Volvo, Alcides Cavalcanti, em comunicado.

De janeiro ao final de abril, as vendas de caminhões no Brasil acumulam alta de quase 49% sobre um ano antes, a 35.862 unidades, segundo dados da associação de montadoras, Anfavea.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

