Volvo assina acordo para dar aos seus carros elétricos acesso à rede de carregamento da Tesla

A Volvo anunciou nesta terça-feira, 28, que assinou um acordo que dá aos motoristas de seus carros elétricos acesso à rede de 12 mil plugues de carregamento da Tesla nos EUA, Canadá e México.

O acordo fará com que a Volvo equipe seus novos carros com uma porta padrão de carregamento norte-americana a partir de 2025, com os atuais motoristas de carros elétricos capazes de acessar a rede Tesla a partir do primeiro semestre de 2024 com um adaptador.

“Como parte de nossa jornada para nos tornarmos totalmente elétricos até 2030, queremos tornar a vida com um carro elétrico o mais fácil possível”, disse o CEO da Volvo, Jim Rowan. “Um grande inibidor para mais pessoas mudarem para a direção elétrica é o acesso a uma infraestrutura de carregamento fácil e conveniente.”

Os motoristas de futuros carros Volvo equipados com a porta de carregamento americana que desejam continuar utilizando os atuais carregadores do sistema combinado poderão fazer isso com um adaptador fornecido pela Volvo, afirmou.

O acordo segue anúncios semelhantes nas últimas semanas da Ford e General Motors. Ambos também assinaram acordos com a Tesla, permitindo que suas linhas de veículos elétricos acessem a extensa rede de carregamento da empresa de Elon Musk. Fonte: Dow Jones Newswires

