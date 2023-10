Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 17:01 Compartilhe

TEL AVIV, 9 OUT (ANSA) – A instituição de caridade israelense Zaka, formada por judeus ortodoxos, anunciou que foram descobertos 108 corpos de israelenses no kibutz de Be’eri, perto da fronteira oriental com a Faixa de Gaza. As informações foram divulgadas pelo jornal Haaretz. (ANSA).

