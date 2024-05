Voluntário que se acidentou enquanto ajudava vítimas no RS morre após 18 dias internado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 11:36 Para compartilhar:

O agrônomo Adroaldo Gabana, de 39 anos, morreu no sábado, 25, depois de ficar 18 dias internado. No início do mês de maio, ele se acidentou enquanto ajudava vítimas de inundações na cidade de Muçum, no Rio Grande do Sul.

A morte do voluntário foi confirmada pela Prefeitura de Ciríaco (RS), por meio de uma publicação no Facebook. “A Prefeitura Municipal se solidariza com os familiares de Adroaldo Gabana. Manifestamos também agradecimentos pela contribuição no esporte do município”, afirmou.

O agrônomo e um grupo de amigos foram ao município de Muçum para auxiliar famílias afetadas pelas enchentes do Vale do Taquari. Ele acabou caindo da caçamba de uma caminhonete, bateu a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Por conta disso, precisou ser levado de helicóptero até um hospital em Lajeado (RS), onde ficou internado em estado grave.

O jornal “Zero Hora” informou que Adroaldo teve morte encefálica. O agrônomo deixou a esposa e uma filha.

O último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 169 pessoas morreram em decorrência das inundações, 860 feridas, 469 municípios foram afetados, 581.638 pessoas encontram-se desalojadas e 55.813 abrigadas.