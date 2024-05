Voluntário no RS, Pedro Scooby adota cachorro resgatado em enchentes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 16:46 Para compartilhar:

Neste sábado, 11, Pedro Scooby, de 35 anos, usou as redes sociais para anunciar que deve adotar um cachorro que resgatou no Rio Grande do Sul. O surfista está no estado desde segunda-feira, 6, atuando como voluntário no resgate de vítimas das enchentes.

“Teve um cachorro que, no resgate, ficou no meu colinho no jet-ski. Eu ainda falei: ‘ah, ele me adotou'”, contou, nos stories de seu Instagram.

Scooby ainda revelou que não encontrou o animal após tê-lo mandado para triagem, o que o desesperou. “Comecei a perguntar para todo mundo lá, e achamos! Estou indo buscá-lo, certeza que é ele. E ele vai comigo para o Rio de Janeiro. Se acabar encontrando o dono, ele vai ter que provar que é o dono, e eu trago ele de volta”, explicou.

“Tive realmente uma conexão muito maneira com ele. O nome dele vai ser Eldorado”, contou o surfista que, na sequência, mostrou o pet.

Por fim, Scooby mostrou Eldorado em seu carro. Ele está voltando para o Rio de Janeiro, onde mora, após quase uma semana de voluntariado ao lado de outros atletas.

Veja: