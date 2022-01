Volume geral de vendas da Eztec sobe 28,87% e chega a R$ 491 mi no 4º tri

A Eztec divulgou nesta sexta-feira a prévia dos resultados operacionais do quarto trimestre de 2021, com um volume geral de vendas (VGV) de R$ 491 milhões. O número representa uma alta de 28,87% em relação aos R$ 381 milhões registrados no mesmo período de 2020.

As vendas líquidas no quarto trimestre de 2021 chegaram a R$ 369 milhões, decompostas em R$ 402 milhões em vendas brutas e distratos de R$ 33 milhões. As vendas do trimestre tiveram o maior volume do ano de 2021, de acordo com a empresa.

A empresa atingiu venda sobre oferta (VSO) líquida de 11,6% entre outubro e dezembro, ante 17,6% no quarto trimestre de 2020.

Ao longo dos últimos três meses ano do ano, a companhia realizou quatro lançamentos: In Design Ipiranga, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, que gerou um VGV total de R$ 66,5 milhões, a Fit Casa Estação Oratório, na zona leste da capital paulista, com um VGV total de R$ 15,6 milhões, Unique Green, na zona norte de São Paulo (VGV total de R$ 367,1 milhões)e Pin Osasco. Considerando que a Eztec detém 60% de participação sobre esse último projeto, o VGV para a companhia é de R$ 41,3 milhões.

Guidance

O guidance da companhia para o biênio 2020/2021 era de R$ 4 bi a R$ 4,5 bi. Em 2021, Eztec lançou R$ 1,91 bilhão de VGV, somado ao VGV lançado em 2020 de R$ 1,15 bilhão, atingiu 76,5% da borda inferior do guidance.

A empresa destaca que devido a questões como covid, inflação, elevação da taxa de juros, entre outros fatores, revisitou seus lançamentos, buscando identificar aqueles projetos que trariam melhor retorno, segurança e velocidade de vendas nesse período.

“Ainda que não tenha atingido o guidance, a Eztec entende que o volume de lançamentos realizados está adequado à situação econômica do País”, diz a empresa na prévia.

Saiba mais