Volume exportado de açúcar em 2018 cai 22,6%

São Paulo, 02 – No acumulado do ano de 2018, o volume exportado de açúcar atinge 22,216 milhões de toneladas, queda de 22,6% ante o período de janeiro a dezembro de 2017, de 28,692 milhões, com receita de US$ 6,815 bilhões, recuo de 40,2% sobre o total de US$ 11,404 bilhões de igual intervalo de 2017. Os números fazem parte de levantamento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), divulgados hoje.

O Brasil exportou em dezembro 1,620 milhão de toneladas de açúcar bruto e refinado, queda de 15% em relação ao volume embarcado em igual mês de 2017, de 1,904 milhão de toneladas. Quando comparado com as exportações de novembro, de 1,917 milhões de toneladas, houve redução de 15,5%.

Dados do MDIC mostram que, do total exportado em dezembro, 1,460 milhão de toneladas foram de açúcar demerara e 159,8 mil toneladas de refinado. O resultado considera 20 dias úteis.

A receita obtida com a exportação do alimento em dezembro foi de US$ 452,8 milhões, 19,1% menor que a registrada em novembro, de US$ 559,8 milhões, e 35,45% inferior à de dezembro de 2017, de US$ 701,5 milhões.