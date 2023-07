Volume em dólares de fusões e aquisições nos EUA cai 31% em 2023, diz Bolsa de Londres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 14:56 Compartilhe

O volume em dólares de fusões e aquisições nos EUA caiu 31%, para US$ 667,6 bilhões até agora, em 2023, comparado com o mesmo período do ano passado, afirmou o London Stock Exchange Group no fim da quinta-feira.

Enquanto isso, a atividade dos mercados de capitais globais aumentou 11%, para US$ 304,9 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano anterior. As transações nos mercados de crédito da China caíram 10%, para US$ 1,8 trilhão. O Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) subiu 2,7% no acumulado do ano e 5,7% em relação ao nível de um ano atrás. Já o SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caía 18,2% em 2023 e exibia baixa de 23,6% ao longo do último ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias