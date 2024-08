Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 36%, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 9:26 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – Os volumes de soja e trigo inspecionados em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada em 1º de agosto, enquanto os de milho aumentaram. Os dados foram publicados, na segunda-feira, 5, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos caiu 36% na semana, para 261.203 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,21 milhão de toneladas, aumento de 13,37% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, diminuiu 2,87% para 440.888 toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2024 para o trigo e em 1º de setembro de 2023 para o milho e a soja.

Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

——————————————————————-

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 1º DE AGOSTO DE 2024

(em toneladas)

——————————————————————

Grão 01/08/2024 25/07/2024 03/08/2023

====== =========== ============ ============

Trigo 440.888 453.904 318.599

Milho 1.213.422 1.070.320 387.973

Soja 261.203 408.582 290.738

——————————————————————

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

——————————————————————

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

===== ================ ====================

Trigo 3.539.173 3.059.326

Milho 47.887.744 35.212.052

Soja 43.031.067 50.807.842

——————————————————————