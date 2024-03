Volume de soja inspecionado nos EUA para exportação cai 39,1%, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 14:03 Para compartilhar:

São Paulo, 11 – Os volumes de soja e milho inspecionados em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada em 7 de março, enquanto os de trigo aumentaram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira, 11, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.

O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos diminuiu 39,1% na semana, para cerca de 706 mil toneladas. Já o volume de milho foi de aproximadamente 1,12 milhão de toneladas, queda de 2,1% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, subiu 12,4%, para mais de 402 mil toneladas.

O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2023 para o trigo e em 1º de setembro de 2023 para o milho e a soja.

Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período:

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 07 DE MARÇO DE 2024

(em toneladas)

Grão 07/03/2024 29/02/2024 09/03/2023

Trigo 402.874 358.298 256.901

Milho 1.121.912 1.146.082 1.026.995

Soja 706.334 1.160.392 633.906

EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO

Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior

Trigo 13.374.008 15.911.784

Milho 21.809.792 16.357.779

Soja 35.002.126 43.343.836

