Volume de soja exportado em maio cresce 16,27% ante maio de 2020

São Paulo, 1 – Os embarques de soja brasileira ao exterior em maio superaram em 16,27% o observado em igual mês de 2020. Foram 16,403 milhões de toneladas exportadas, ante 14,108 milhões de toneladas há um ano. A receita com as vendas externas foi de US$ 7,34 bilhões, 56,26% acima dos US$ 4,70 bilhões contabilizados em maio de 2020.

O preço médio pago por tonelada de soja, de US$ 447,70, foi 34,40% superior aos US$ 333,10 de maio do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia e consideram 21 dias úteis do mês em questão.

Após os atrasos na colheita da safra brasileira de soja 2020/21, em virtude do plantio atrasado e das chuvas que retardaram os trabalhos de campo e a movimentação nos portos no começo do ano, as exportações ganharam fôlego a partir de março e vêm se mantendo aquecidas.

Ante abril, os embarques de soja caíram 5,64%. Já a receita com a exportação aumentou 2,02% na comparação mensal. Em abril, o País havia embarcado ao exterior um recorde de 17,383 milhões de toneladas, totalizando US$ 7,20 bilhões.

Nos primeiros cinco meses, o volume de soja embarcado chega a 49,464 milhões de toneladas, somando os dados divulgados nesta terça com os números consolidados do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro (Agrostat) até abril.

O total é 7,42% maior do que o observado em igual intervalo de 2020 (46,047 milhões de toneladas, também conforme o Agrostat). Já a receita em cinco meses deste ano totaliza US$ 20,77 bilhões, 32,56% acima de igual intervalo de 2020 (US$ 15,67 bilhões).

