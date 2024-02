Volume de serviços prestados cai 0,4% no 4º tri de 2023 ante 3º tri do mesmo ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 11:20 Para compartilhar:

O volume de serviços prestados no País encolheu 0,4% no quarto trimestre de 2023 ante o terceiro trimestre do ano. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado sucede uma queda de 0,8% no primeiro trimestre de 2023, seguida de alta de 0,3% no segundo trimestre, e avanço de 0,3% no terceiro trimestre, sempre na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o volume de serviços prestados teve uma retração de 0,6% no quarto trimestre de 2023.

No primeiro trimestre de 2023, os serviços tinham avançado 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior; no segundo trimestre, a alta foi de 4,0%; e no terceiro trimestre, houve elevação de 1,1%.

“Houve uma trajetória descendente ao longo do ano de 2023, culminando, inclusive, com resultado negativo (no quarto trimestre)”, frisou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

