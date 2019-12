Volume de chuvas favorece plantio e desenvolvimento das lavouras, diz Conab

São Paulo, 31 – As principais regiões produtoras de grãos no Brasil foram favorecidas pelas chuvas na primeira quinzena deste mês, informa a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A umidade adequada do solo permitiu o prosseguimento do plantio e o bom desenvolvimento dos cultivos de verão. Já no Piauí e no oeste baiano, a baixa umidade do solo tem atrasado o avanço da semeadura da soja, segundo a estatal. “A irregularidade das precipitações no Rio Grande do Sul afetaram as lavouras de milho que estão em fase de enchimento dos grãos, bem como as lavouras tardias de soja”, diz.