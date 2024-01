Volume de captações no mercado de capitais cai 14,9%, para R$ 463,7 bi em 2023, revela Anbima

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 16:09 Para compartilhar:

O volume total de captações no mercado de capitais doméstico alcançou R$ 463,7 bilhões em 2023, anunciou nesta quinta-feira, 18, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em relação a igual período de 2022, houve queda de 14,9%.

As captações na renda fixa foram dominantes, totalizando R$ 394 bilhões, 13,4% menor do que um ano antes.

Já na renda variável, a captação ficou em R$ 31 bilhões, queda de 46,1% ante 2022.

Os ativos híbridos foram os únicos que cresceram em captação e tiveram aumento de 21% no período, atingindo R$ 38,7 bilhões.

Debêntures

Ainda de acordo com a Anbima, o mercado de debêntures fechou 2023 com captação de R$ 236,3 bilhões, um recuo de 12,7% na comparação com o ano anterior. Mesmo com a queda, o instrumento foi o mais relevante no resultado do mercado de capitais doméstico. Somente no trimestre passado, a captação total foi de R$ 94,3 bilhões.

Foram 373 emissões no ano, sendo 74 delas com captação de pelo menos R$ 1 bilhão.

No mercado secundário, o volume de debêntures negociadas cresceu 61,5% na comparação anual, atingindo R$ 444,7 bilhões. Já o número de negociações aumentou 73%, para 900,7 milhões.

