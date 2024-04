Volume de abate de bovinos em MT no 1º trimestre é recorde, mostra Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 12:41 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – O Estado de Mato Grosso abateu 1,76 milhão de bovinos no primeiro trimestre de 2024, segundo o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea-MT). O volume é recorde, destacou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) em relatório, e representa aumento de 30,88% em relação a igual período do ano anterior. O número ultrapassa em 43,15% a média histórica de abates para o primeiro trimestre, de 1,22 milhão de cabeças.

Um fator crucial para esse crescimento foi a elevada quantidade de fêmeas nos abates. No período analisado, 951,15 mil fêmeas foram abatidas, aumento de 44,56% em comparação ao ano anterior.

Destas, 76,32% eram fêmeas em idade reprodutiva, com mais de 24 meses de idade. Esse aumento expressivo reflete o abate de fêmeas não emprenhadas durante a estação de monta, destaca o Imea.

Contudo, as projeções para o segundo trimestre de 2024 apontam para uma redução na participação de fêmeas nos abates do Estado.

Segundo o Imea, apenas em seis ocasiões, nos últimos 21 anos, a participação de fêmeas nos abates totais no segundo trimestre superou a do primeiro trimestre.