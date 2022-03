Voltou para ficar! Oyama encara novos desafios em sua segunda passagem pelo Botafogo

Com sua contratação em definitiva confirmada na sexta-feira passada (25), Luís Oyama chegará ao Botafogo lidando com uma sucessão de desafios. O volante passará pelo “batismo” de um Brasileirão: pela primeira vez disputará a Série A.

Esta reestreia pelo Alvinegro ainda renderá uma responsabilidade para o jogador de 25 anos. O legado deixado por Oyama em sua primeira passagem foi da força nos desarmes e dos passes decisivos, tão cruciais na caminhada até o título da Série B de 2021. Uma Série A exigirá ainda mais força para seu futebol.

Além disto, Contudo, ele estará em uma equipe calculadamente reformulada desde a migração para a SAF. E naturalmente haverá concorrência no seu setor. O jovem Patrick de Paula (apresentado na última sexta-feira), bicampeão da Copa Libertadores pelo Palmeiras, travará uma boa disputa. Porém, Oyama tem trunfos.

A identificação com os botafoguenses (que fez a torcida pedir seu retorno) pesou, mas o rendimento de Oyama no Mirassol continuou em alta e pode ser fundamental nesta chegada em definitivo ao Alvinegro.

– Ele já tinha ido bem nas passagens anteriores no Mirassol. Mas neste retorno, jogou muito bem. Disputou praticamente todas as partidas como titular. Liderou desarmes, participou ativamente de vários gols. À exceção de fazer gols, de resto ele fez tudo na campanha da equipe no Paulista – disse Gustavo Villa, repórter da TS Rádio de Mirassol.

Oyama vem de bom desempenho no Mirassol (Divulgação/Botafogo)

Durante a trajetória no Mirassol nos primeiros meses de 2022, Oyama continuou a mostrar sua abnegação em campo.

– Corre o tempo todo, termina o jogo exausto, mas não desiste de nenhuma jogada e tem um toque de classe – disse o repórter.

Outro desafio de Oyama é em relação a se impor aos olhos do novo treinador. Em seus trabalhos anteriores, Luís Castro evidenciou que o volante é o farol da equipe e o meio de campo é fundamental.

Ao voltar para ficar no Nilton Santos, o volante tem a esperada chance de se impor em um clube de Série A. Agora, a busca é por fazer o Botafogo deslanchar neste novo momento tanto para o clube quanto para Oyama.

