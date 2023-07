Voltalia: desembargadora da 1ª Região anula liminar que suspendia licenças do projeto Canudos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 17:07 Compartilhe

A Voltalia informou que a desembargadora Ana Carolina Roman, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, anulou a decisão liminar que havia suspendido as licenças do projeto Canudos, em abril. A Voltalia tem autorização para finalizar as obras, realizar o comissionamento e iniciar a operação dos parques eólicos, informou a empresa em nota.

Paralelamente à retomada das operações, a Voltalia apresentará um estudo ambiental complementar e organizará uma audiência pública com as comunidades locais no prazo de seis meses.

O Complexo de Canudos é um empreendimento eólico localizado no interior da Bahia, que abrange os municípios de Canudos, Jeremoabo e Euclides da Cunha. A capacidade instalada prevista é de 99,4 megawatts (MW), o equivalente ao abastecimento de mais de 200 mil famílias. O projeto está a 250 quilômetros de Aracaju e a 405 quilômetros de Salvador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias