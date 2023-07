Volta Redonda vence e assume a liderança provisória da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 22:12 Compartilhe

O Volta Redonda chegou pela primeira vez à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao vencer por 2 a 0 o Altos-PI, lanterna da competição. Com 26 pontos, o clube carioca dorme na ponta porque tem a mesma pontuação do Brusque-SC, mas leva ligeira vantagem no saldo de gols: 12 a 11.

O time catarinense ainda vai jogar nesta 15ª rodada, na próxima segunda-feira, quando vai receber o São Bernardo-SP.

Quem perdeu a chance de se isolar na primeira posição foi o Operário-PR, que empatou por 1 a 1 com o Náutico, mesmo atuando em Ponta Grossa (PR). O time paranaense tem 26 pontos, em terceiro lugar, porque tem sete vitórias contra oito dos dois primeiros. O Náutico se mantém dentro do G-8 – zona de classificação – com 24 pontos, em sexto lugar.

O São José-RS recuperou sua vaga no G-8 ao bater por 2 a 0 o Confiança-SE. O time gaúcho, com 23 pontos, é sétimo colocado, enquanto o time sergipano segue com 19 pontos, agora em 11º. Em Belém (PA), o Paysandu fez 2 a 1 sobre o Ypiranga-RS, e escapou da zona de rebaixamento. Agora tem 17 pontos, em 14º, enquanto o time gaúcho segue com 19 pontos, em 10º.

A rodada vai ter quatro jogos no domingo e outros dois na segunda-feira.

Confira os jogos da 15ª rodada da Série C:

SÁBADO

São José-RS 2 x 0 Confiança-SE

Operário-PR 1 x 1 Náutico-PE

Remo-PA 2 x 1 Ypiranga-RS

Volta Redonda-RJ 2 x 0 Altos-PI

DOMINGO

16h

América-RN x Paysandu-PA

CSA-AL x Pouso Alegre-MG

19h

Botafogo-PB x Manaus-AM





Figueirense-SC x Amazonas-AM

SEGUNDA-FEIRA

20h

Aparecidense-GO x Floresta-CE

Brusque-SC x São Bernardo-SP

