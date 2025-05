Volta Redonda vence a 1ª na Série B, sai da zona de rebaixamento e afunda o Paysandu

Volta Redonda e Paysandu se enfrentaram na noite deste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em partida da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Gabriel Bahia na reta final, os cariocas venceram pelo placar de 1 a 0 e celebraram o primeiro triunfo após um início complicado.

O resultado tirou o Volta Redonda da zona do rebaixamento, levando o time ao 16º lugar, com quatro pontos conquistados. O Paysandu se afundou ainda mais no na zona da degola, com apenas dois pontos, na 19ª posição. O time de Belém, neste momento, é melhor apenas que o lanterna Amazonas. A vantagem é mínima no saldo de gols: -5 contra -6.

O time fluminense começou querendo mandar na partida. O time aproveitou jogadas pelos lados do campo, tentando encontrar bons cruzamentos. A melhor chance do jogo foi com Hyuri, que acertou a trave. Aos 27 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR após ter dado cartão vermelho ao zagueiro do time carioca, Gabriel Pinheiro. Após análise, ele decidiu dar apenas o amarelo, após falta no goleiro Matheus Nogueira.

A parada para o árbitro de vídeo deixou o jogo morno, com poucas chances de gol. Jogando fora de casa e vivendo um momento complicado, o Paysandu não conseguiu conectar boas jogadas e não assustou a meta de Jean Drosny, que ficou tranquilo na etapa inicial.

O segundo tempo manteve a tônica do jogo. O Volta Redonda rondava a área do Paysandu, que se defendia com qualidade. Muito acionado no jogo, Hyuri protagonizou um lance de perigo. Aos 20, ele recebeu livre, mas tentou finalizar de bicicleta e errou a bola. No lance seguinte, Fabrício tentou de longe e quase venceu Matheus Nogueira, que levou um susto.

O jogo continuou perigoso para os dois times até a reta final. Aos 50, em cobrança de escanteio, Luciano Naninho encontrou Gabriel Bahia bem posicionado na área. Ele subiu mais que a defesa do Paysandu e garantiu a primeira vitória do Volta Redonda na Série B.

Na próxima rodada, o Volta Redonda viaja para o Sul, onde encara o Criciúma, no domingo (11), às 16h, no estádio Heriberto Hülse. O Paysandu volta para Belém, onde terá clássico com o Remo, na quarta-feira, às 21h, no Mangueirão, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense.

FICHA TÉCNICA:

VOLTA REDONDA 1 X 0 PAYSANDU

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Fabrício (Wellington Silva), Gabriel Bahia e Jhonny (Luciano Naninho); Pierre, Robinho (Matheus Lucas), e Sánchez; Vitinho Lopes, Bruno Santos e Hyuri (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Bryan Borges (Edilson Júnior), Luan Freitas, Novillo e Reverson; Dudu Vieira, Matheus Vargas e Giovanni (André Lima); Delvalle (Eliel), Borasi (Marlon Douglas) e Jorge Benitez (Nicolas). Técnico: Luizinho Lopes.

GOL – Gabriel Bahia, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Pinheiro, Fabrício e Robinho (Volta Redonda); Luan Freitas, Matheus Vargas e Giovanni (Paysandu).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).