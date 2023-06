Volta Redonda supera Botafogo-PB e deixa zona de rebaixamento na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/06/2023 - 22:07 Compartilhe

O Volta Redonda venceu em casa o Botafogo-PB pelo placar de 1 a 0, neste sábado, em partida válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo foi disputado no estádio Municipal Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ).

Com o resultado, o time fluminense chegou aos nove pontos e subiu para a 11ª colocação na tabela da Série C, deixando provisoriamente a zona do rebaixamento. Na parte de cima, o Botafogo-PB manteve os 13 pontos e ficou na terceira posição, podendo cair na tabela após o complemento da rodada.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de efetividade. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo-PB criou chances para abrir o placar. No entanto, esbarrou na própria falta de eficiência. O gol da vitória foi marcado por Marquinhos, aos 20 minutos do segundo tempo. Ele recebeu passe de Douglas Skilo, invadiu a área, driblou o defensor e anotou um lindo gol.

O Volta Redonda-RJ volta a campo para enfrentar o São Bernardo na outra segunda-feira (19) no estádio Municipal 1º de Maio, pela Série C. No mesmo dia, o Botafogo-PB encara o Náutico, às 20h, no Almeidão.

A oitava rodada vai continuar no domingo, com mais seis jogos e vai terminar na segunda-feira com outros três confrontos.

