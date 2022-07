Volta Redonda-RJ vence Manaus-AM de virada e se consolida no G-8 da Série C

O confronto entre Manaus e Volta Redonda finalizou, na noite desta segunda-feira, a 15.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo saindo atrás do placar, o time fluminense virou e venceu por 2 a 1, com gol já no fim do duelo. A partida foi realizada na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

Esta foi a segunda vitória seguida do Volta Redonda, que se consolidou no G-8, agora em sexto lugar com 23 pontos. O Manaus, por outro lado, não vence há duas rodadas e deixou a zona de classificação, descendo para 11º, com os mesmos 21 pontos.

O Manaus volta a campo no próximo sábado, às 15h, quando visita o lanterna Atlético-CE, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE). Na segunda-feira seguinte, às 20h30, o Volta Redonda recebe o Ypiranga-RS, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).