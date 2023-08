Volta Redonda, Paysandu e Botafogo-PB avançam e só restam duas vagas na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 22:10 Compartilhe

Mais três clubes confirmaram a classificação à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, após a realização de quatro jogos neste domingo pela 18ª rodada. Volta Redonda e Paysandu carimbaram suas vagas com vitórias, enquanto o Botafogo-PB também se garantiu por conta dos resultados. Antes deles, já estavam garantidos o líder Operário-PR (33), o vice-líder Brusque (31) e o quarto colocado Amazonas-AM (29).

A última rodada será toda realizada no próximo sábado, a partir das 16 horas, para definir os dois últimos classificados. No momento São José-RS (28) e Náutico-PE (26) completam o G-8, porém, três clubes ainda estão na briga: Confiança, São Bernardo-SP e Ypiranga-RS.

A rodada final também vai definir os dois times que serão rebaixados ao lado de Altos-PI e Pouso Alegre-MG. No momento cairiam América-RN (18) e Manaus (19), no entanto, também correm risco o Floresta-CE, Figueirense, Aparecidense-GO e Remo.

No Estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda venceu por 2 a 0 o Figueirense, chegando aos 30 pontos, em terceiro lugar. O time catarinense deu adeus à chance de avançar e, pior, ainda corre risco de ser rebaixado. Vai decidir sua permanência na última rodada, em casa, diante do Manaus.

No estádio da Curuzu lotado, o Paysandu sofreu, mas venceu por 2 a 1 o rebaixado Pouso Alegre-MG. Com isso, chegou aos 29 pontos em quinto lugar. O Botafogo-PB, que tinha perdido sábado por 3 a 2 para o Confiança-SE, acabou se classificando.

Outros dois jogos envolveram times que lutam contra o descenso e terminaram empatados. Na Arena da Amazônia, Manuas-AM e Floresta-CE não saíram do zero e seguem ameaçados. O time amazonense é 17º colocado, com 19 pontos, um atrás do Floresta-CE, em 16º.

No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), CSA e Remo também não marcaram gols. O time alagoano, com 24 pontos, é 11º colocado, e não tem mais chances nem de se classificar, nem de cair. O time paraense, com 22 pontos, em 13º, está praticamente livre de ser rebaixado.

Na segunda-feira, mais dois jogos fecham a rodada. O São Bernardo desafia o Ypiranga para continuar no G-8. Já o América-RN tenta ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento frente ao Aparecidense, na Arena das Dunas.

Confira os jogos da 18ª rodada:

Sábado

Botafogo-PB 2 x 3 Confiança-SE

Brusque-SC 2 x 2 Náutico-PE

São José-RS 1 x 0 Amazonas-AM

Altos-PI 0 x 1 Operário-PR

Domingo

CSA-AL 0 x 0 Remo-PA

Manaus-AM 0 x 0 Floresta-CE





Paysandu-PA 2 x 1 Pouso Alegre-MG

Volta Redonda-RJ 2 x 0 Figueirense-SC

Segunda-feira

20h

São Bernardo-SP x Ypiranga-RS

