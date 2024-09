Volta Redonda empata com o Botafogo-PB e se isola na liderança do Grupo A da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2024 - 21:38 Para compartilhar:

Botafogo-PB e Volta Redonda empataram pelo placar de 0 a 0 neste domingo, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela segunda rodada do Quadrangular do Acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos quatro pontos e se manteve na liderança do Grupo A, enquanto o Botafogo pontuou pela primeira vez e ficou em terceiro.

Em segundo, aparece o Remo, que tem três pontos e ainda não jogou na rodada, assim como o São Bernardo, que está em último. Paulistas e paraenses se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 20h, na região metropolitana de São Paulo.

Os times entraram em campo dispostos a tudo e criaram muitas oportunidades, que pararam na grande noite dos goleiros: Dalton, do Botafogo, e Jean Drosny, do Volta Redonda. O empate acabou sendo justo.

Na próxima rodada, o Botafogo-PB encara o São Bernardo, no sábado, às 17h30, no estádio Primeiro de Maio. O Volta Redonda enfrenta o Remo, no domingo, às 18h30, no Mangueirão, em Belém.

Pelo Grupo C, os dois jogos foram disputados sábado. A Ferroviária venceu o Londrina por 3 a 2, enquanto Athletic e Ypiranga empataram sem gols. A liderança está dividida entre Athletic e Ferroviária com quatro pontos, seguidos pelo Ypiranga, com dois, e Londrina zerado.