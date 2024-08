Volta Redonda empata com Aparecidense e confirma vaga na segunda fase da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2024 - 22:48 Para compartilhar:

O Volta Redonda confirmou sua vaga na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com a Aparecidense-GO, neste domingo, pela 17.ª rodada. Com 31 pontos, em quinto lugar, o time fluminense se junta a outros quatro times já classificados: Botafogo-PB, Athletic-MG, Ferroviária e São Bernardo.

O resultado que deu a vaga ao Volta Redonda foi conquistado fora de casa, no estádio Anibal Toledo, no interior de Goiás. Lucas Souza, de cabeça, abriu o placar para o visitante, enquanto Rubens empatou depois. O time goiano, com 16 pontos, segue dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos, em 17º lugar.

O Figueirense até conseguiu voltar ao G-8 – zona de classificação – ao empatar em casa e sem gols com o Londrina, porém, poderia ter ganho posições importantes em caso de triunfoe. Com 23 pontos é oitavo colocado, atrás justamente do próprio Londrina, com 26, em sétimo.

Quem ficou perto desta disputa por vaga é o Náutico, agora com 22 pontos, em décimo, ao vencer por 2 a 0 o líder Botafogo-PB, em jogo disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Os gols foram de Marco Antônio e Gustavo Maia.

O Tombense-MG vacilou em casa ao perder para o CSA por 1 a 0, com gol de Robinho. O time mineiro, com 22 pontos, caiu para a 11.º lugar, enquanto o time de Alagoas, com 19, em 13.º, se distanciou da rabeira e pode até ter esperança de classificação.

Esta antepenúltima rodada vai ser completada segunda-feira com mais dois jogos. A partir das 20h, o Sampaio Corrêa recebe o ABC, no Castelão. No mesmo horário, Floresta e Ypiranga se enfrentam no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Confira os jogos da 17.ª rodada:

Sábado

Ferroviária 1 x 1 Athletic

Confiança 1 x 0 Remo

São José-RS 3 x 0 São Bernardo

Caxias 2 x 1 Ferroviário-CE

Domingo

Figueirense 0 x 0 Londrina

Aparecidense-GO 1 x 1 Volta Redonda

Tombense-MG 0 x 1 CSA

Náutico 2 x 0 Botafogo-PB

Segunda-feira

20h

Sampaio Corrêa x ABC

Floresta-CE x Ypiranga