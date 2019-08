Volta Redonda e Remo empatam e intensificam briga pelo G4 da Série C

Em jogo pela 16.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda e Remo ficaram no empate sem gols, nesta sexta-feira no estádio Raulino de Oliveira, em um confronto direto por uma vaga no G4 do Grupo B.

Na vice-liderança, com 24 pontos, o Volta Redonda perdeu a chance de assumir a primeira posição, mas não corre o risco de sair do G4, diferente do Remo, que está em quarto lugar, com 23, e pode ser ultrapassado por Ypiranga-RS, com 22, e Paysandu, com 21 pontos.

O primeiro tempo ficou marcado pelas expulsões de Douglas Lima (Volta Redonda) e Wesley (Remo) logo aos dez minutos. Fora isso, apenas uma chance de perigo. Eduardo Ramos cobrou escanteio e Ramires cabeceou rente a trave, quase marcando para o time paraense. O Volta Redonda voltou com uma postura mais agressiva do intervalo, mas depois o jogo ficou concentrado no meio-campo e sem emoção.

Os dois times voltam a campo na penúltima rodada. O Volta Redonda receberá o Juventude no dia 19, às 20 horas, no Raulino de Oliveira, enquanto o Remo enfrentará o São José-RS, na próxima sexta-feira, também às 20h, no Mangueirão.