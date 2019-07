Volta Redonda conta com tropeço do São José e assume liderança na Série C

O Volta Redonda confirmou a liderança do Grupo B na 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Luverdense por 2 a 1, além de contar com um tropeço do São José, que empatou por 1 a 1 com o Juventude. No outro jogo deste domingo, pelo Grupo A, o Treze venceu o Globo por 1 a 0, em duelo direto na briga contra o rebaixamento.

O triunfo em casa por 2 a 1 frente ao Luverdense levou o Volta Redonda aos 23 pontos, na liderança do Grupo B. O time do Rio de Janeiro supera o São José, que empatou por 1 a 1 com o Juventude no número de vitórias: 6 a 5. Remo, 22, e o próprio time de Caxias do Sul, com 21, completam o G-4.

Por outro lado, o Luverdense segue na zona de rebaixamento, com 12 pontos, contra 14 do Tombense. O lanterna segue sendo o Atlético Acreano, com apenas oito.

Pelo Grupo A, o Treze derrotou o Globo por 1 a 0, no Presidente Vargas, com gol do veterano Marcelinho Paraíba. Apesar da vitória, o time paraibano está na penúltima posição, com 11 pontos, deixando o ABC na lanterna, com 11. A equipe potiguar tem 13.

Na zona de classificação para a próxima fase, o Sampaio Corrêa lidera, com 27 pontos. O Náutico tem 24, seguido por Confiança, 24, e Ferroviário, 23.