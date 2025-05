Volta Redonda busca empate com Amazonas nos acréscimos, mas ambos seguem no Z-4 da Série B

Volta Redonda e Amazonas fizeram um jogo para lá de movimentado na noite desta segunda-feira, em duelo válido pela oitava rodada da Série B. Mas não conseguiram sair da zona de rebaixamento, ao empatarem por 1 a 1, no estádio Raulino de Oliveira. O time visitante saiu na frente ainda no primeiro tempo, porém não conseguiu segurar a pressão adversária e levou o empate nos acréscimos.

Com este resultado, o Volta Redonda aparece na 17ª colocação com seis pontos. Já o Amazonas, que ainda não sabe o que é vencer nesta Série B, segue na 20ª e última colocação com quatro. Em oito jogos são quatro empates e quatro derrotas.

O Volta Redonda teve mais volume de jogo, mas foi o Amazonas quem abriu o placar. Aos 24 minutos, em uma cobrança de escanteio na área, Zabala cruzou e a bola encontrou Luan Silva, no segundo pau. Ele nem precisou subir muito para escorar de cabeça para o fundo das redes.

Nos minutos finais, o time mandante fez uma verdadeira blitz em busca do empate. A melhor chance veio aos 40, quando Mirandinha recebeu na área e bateu cruzado, mas acabou chutando na rede pelo lado de fora.

Logo no início do segundo tempo, o Amazonas viu sua situação se complicar, quando Luan Silva fez falta dura em Ynaiã e acabou expulso, deixando seu time com um jogador a menos. A partir daí, o Volta Redonda foi ainda mais para cima em busca do empate.

Aos seis, Lucas Tocantins recebeu na área e bateu forte, parando em grande defesa do goleiro Zé Carlos. Depois de tanto tentar, o Volta Redonda chegou a balançar as redes com Hyuri, aos 33 minutos, em uma bola alçada na área que ele brigou e conseguiu completar para o gol. Mas após analisar as imagens do VAR, o árbitro acabou invalidando o lance.

A insistência, porém, surtiu efeito e aos 47 minutos, saiu o gol de empate. Após um bate rebate na área, Matheus Lucas aproveitou um rebote de bola no travessão para fazer o gol de cabeça. O lance ainda foi analisado pelo VAR por alguns minutos antes de ser confirmado.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da nona rodada da Série B. No sábado, o Volta Redonda visita o Remo, no Mangueirão, em Belém (PA), às 20h30. Já no domingo, o Amazonas recebe o Operário-PR, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 1 AMAZONAS

VOLTA REDONDA – Jean Drosny; Wellington Silva (Ynaiã), Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell (Lucas Tocantins/Hyuri) e Sánchez; Pierre, Robinho (Luciano Naninho) e Raí; Mirandinha (Matheus Lucas) e Bruno Santos. Técnico:

Rogério Corrêa.

AMAZONAS – Renan (Zé Carlos); Thomás Luciano (Wellington Nascimento), Jackson, Fabiano e Rafael Monteiro (Raimar); Castrillón, Larry Vásquez e Nicolás Linares (Robertinho); Zabala (William Barbio), Kevin Ramírez e Luan Silva. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS – Luan Silva, aos 24 minutos do primeiro tempo; Matheus Lucas, aos 47 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Pierre (Volta Redonda) e Robertinho, Thomás Luciano e William Barbio (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO – Luan Silva (Amazonas).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).