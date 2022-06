Volta Redonda atropela Vitória, vitórias e mais: confira o resumo dos jogos da Série C neste domingo Apesar do triunfo, Paysandu segue na 2ª colocação do torneio

A 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi movimentada neste domingo (5). Com quatro jogos, os times entraram em campo com tudo em busca das vitórias. Abrindo os confrontos, o Volta Redonda atropelou o Vitória. Assim como, diferente dos demais confrontos, Manaus e Altos não saíram do zero.





Com o resultado, o Paysandu fica na 2ª colocação, com 18 pontos. Já o Volta Redonda assume a 6ª posição, com 13. O São José assumiu o 8º lugar e Manaus o 9º, ambos também com 13 pontos. Logo abaixo, com 12, está o Ferroviário, como o 11º colocado. O Vitória é 13º. Aparecidense, em 16º, e Altos, em 19º, encerram a tabela.

Confira o resumo dos jogos:

Vitória 1 x 2 Volta Redonda



Jogando no Barradão, o Vitória tentou dominar mais o duelo, mas acabou parando na pressão do ataque do Volta Redonda. Os cariocas não demoraram muito a abrir o placar. Aos 24, Igor Bolt aproveitou jogada e abriu o marcador. Contudo, aos 38, Rafinha marcou para o Vitória e deixou tudo igual. No segundo tempo, o Rubro-negro seguiu bem fechado. Porém, os visitantes encontraram espaço e, aos 23, Lelê decretou a vitória.

Manaus 0 x 0 Altos

Diferente da primeira partida do dia, o duelo entre Manaus e Altos foi pouco movimentado. Jogando no Estádio da Colina, em Manaus, os times tentaram explorar a partida em diferentes oportunidades. Contudo, não conseguiram chances de perigo. Dessa maneira, ninguém marcou, e o duelo terminou no zero.

Aparecidense 1 x 2 São José

Jogando no Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, os donos da casa conseguiram controlar a primeira etapa e não demoraram a sair na frente do marcador. Aos 26, Alex Henrique não desperdiçou um pênalti e abriu o placar. Porém, o segundo tempo foi dos visitantes. Aos 11, Cristiano deixou tudo igual. Aos 35, Cláudio Maradona decretou a virada.

Ferroviário 1 x 2 Paysandu

Jogando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Paysandu dominou a partida. Os visitantes, com pressão, não deram espaço para os adversários criarem. Por isso, aos 21, Marlon abriu o placar. Na segunda etapa, a equipe conseguiu ampliar a vantagem, novamente com Marlon. No final da partida, a arbitragem marcou pênalti para o Ferroviário. Édson Cariús não desperdiçou o converteu o tento.