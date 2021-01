Volta de Luciano no ataque do São Paulo pode melhorar fase de Brenner Camisa 30 não marca há quatro jogos, mesmo número de partidas que companheiro de ataque está lesionado. Camisa 11 treinou normalmente nesta segunda e deve voltar

O São Paulo vem encontrando dificuldades para marcar sem Luciano no ataque da equipe. Lesionado, o camisa 11 ainda não jogou nesse ano, o que coincide com a campanha abaixo do esperado do Tricolor na reta final da temporada. E quem vem sentindo falta do seu companheiro de ataque é Brenner.

Vice artilheiro do São Paulo no Brasileirão, o camisa 30 tem baixo aproveitamento com a ausência de Luciano. Para se ter uma ideia, nos últimos quatro jogos que Luciano foi desfalque, Brenner não marcou. Foi assim nos empates contra Grêmio (0x0) e Athletico (1×1) e nas derrotas para Red Bull Bragantino (4×2) e Santos (1×0).

Vale destacar que essa é a segunda lesão de Luciano em praticamente um mês. Na primeira, ele se machucou contra o Corinthians e foi desfalque nos jogos contra Atlético-MG e Grêmio. Nas duas partidas, Brenner não marcou.

O camisa 11 voltou contra o Fluminense, e curiosamente, Brenner marcou os dois gols da vitória do São Paulo por 2 a 1, fora de casa. Depois, nova lesão do companheiro de ataque: quatro jogos sem Luciano e quatro partidas sem marcar.

Nesta temporada, Brenner deixou sua marca em três partidas que Luciano não pôde atuar: fez um na vitória por 5 a 1 sobre o Binacional-PER, outro contra a LDU-EQU, na vitória por 4 a 2, ambos pela Libertadores. Marcou duas vezes na vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0. Nessas ocasiões, Luciano não poderia jogar por estar suspenso, tanto na Libertadores, quanto no Brasileirão.

Juntos, Brenner e Luciano já marcaram 37 gols na temporada e se tornaram peça-chave do São Paulo, que chegou a abrir sete pontos de vantagem na liderança do Brasileiro. Para a ‘final’ contra o Internacional, é provável que Luciano volte ao ataque, após treinar com o grupo nesta segunda-feira.

Desde então, Brenner vem tendo diversos jogadores como companheiros no ataque, como Pablo, Vitor Bueno e até Tchê Tchê. Com a possível volta de seu parceiro de ataque, a boa fase do camisa 30 tricolor pode retornar junto.

