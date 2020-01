Volta de Ibrahimovic é destaque na 18ª rodada da Serie A italiana

Inter e Juventus protagonizam uma luta acirrada pelo Scudetto e a disputa pelas vagas nos torneios europeus também promete emoções em 2020. Mas o centro das atenções na 18ª rodada da Serie A é a volta do astro sueco Zlatan Ibrahimovic ao Milan.

“Estou preparado e espero poder jogar”, declarou o veterano craque na última sexta-feira durante a coletiva de imprensa de apresentação em seu retorno ao time de Milão.

Neste sábado, toda a mídia esportiva italiana indicava que o sueco, autor de um gol e de uma assistência na sexta-feira em um amistoso de preparação contra uma equipe da quinta divisão, deverá ser escalado para enfrentar na segunda-feira a Sampdoria (17º) no estádio San Siro.

A dúvida é se ‘Ibra’ vai realmente jogar a partida ou se começará no banco de reservas. Mais de dois meses depois de sua última partida oficial, a segunda opção parece a mais provável.

Com ou sem o carismático sueco em campo, o Milan tem a obrigação de somar os três pontos para tentar subir na tabela (11º) e aproveitar suas últimas chances de lutar pelas vagas nas competições europeias até o final.

A equipe da Lombardia já está a 14 pontos da Roma, o quarto colocado que abre a ‘zona Champions’.

Os romanos vão receber no domingo o Torino (10º), outro time que luta para não ficar para trás nessa luta. A Roma tem a necessidade de somar pontos para evitar a aproximação do Atalanta (5º a quatro pontos dos romanos), que vai jogar na segunda-feira contra o Parma (7º).

A outra equipe da capital, a Lazio (com um ponto de vantagem sobre a Roma), vai visitar no sábado o Brescia (18º), que luta para se manter na primeira divisão.

Já na disputa pelo título a Juventus vai receber o Cagliari em Turim e a Inter visita o Napoli (8º). Os dois dividem a liderança, empatados com 42 pontos.

O adversário da Juve, o Cagliari, é a revelação da temporada (6º), apesar de ter somado apenas um ponto nas três últimas rodadas.

Já a Inter vai viajar ao estádio San Paolo de Napoli, onde não vence desde 1997. Mas a equipe do sul da Itália não vive seu melhor momento apesar da recente mudança de treinador, com a chegada de Gennaro Gattuso no lugar de Carlo Ancelotti.

O retrospecto do ex-meia da seleção italiana no comando do Napoli é uma derrota na estreia diante do Parma (2-1) e uma vitória no fim da partida contra o Sassuolo (2-1) antes da pausa de fim de ano.

— Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Domingo:

(08h30) Brescia – Lazio

(11h00) SPAL – Verona

(14h00) Genoa – Sassuolo

(16h45) Roma – Torino

– Segunda-feira:

(08h30) Bologna – Fiorentina

(11h00) Milan – Sampdoria

Juventus – Cagliari

Atalanta – Parma

(14h00) Lecce – Udinese

(16h45) Napoli – Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 17 13 3 1 36 14 22

2. Juventus 42 17 13 3 1 31 17 14

3. Lazio 36 16 11 3 2 38 16 22

4. Roma 35 17 10 5 2 33 17 16

5. Atalanta 31 17 9 4 4 43 25 18

6. Cagliari 29 17 8 5 4 33 23 10

7. Parma 25 17 7 4 6 24 20 4

8. Napoli 24 17 6 6 5 27 22 5

9. Bologna 22 17 6 4 7 27 29 -2

10. Torino 21 17 6 3 8 22 26 -4

11. Milan 21 17 6 3 8 16 24 -8

12. Verona 19 16 5 4 7 17 20 -3

13. Sassuolo 19 17 5 4 8 29 29 0

14. Udinese 18 17 5 3 9 13 28 -15

15. Fiorentina 17 17 4 5 8 21 28 -7

16. Lecce 15 17 3 6 8 22 35 -13

17. Sampdoria 15 17 4 3 10 14 27 -13

18. Brescia 14 17 4 2 11 15 29 -14

19. SPAL 12 17 3 3 11 12 26 -14

20. Genoa 11 17 2 5 10 17 35 -18

