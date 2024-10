Volta de Henri Castelli às novelas é confirmada no remake de ‘Vale Tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/10/2024 - 11:47 Para compartilhar:

Afastado das novelas desde 2019, após atuar em “Malhação: Toda Forma de Amar“, Henri Castelli volta à Globo com o remake de “Vale Tudo”. O drama deve ir ao ar em meados de março, após a finalização de “Mania de Você”.

Anunciado oficialmente no Uprfont 2025, o clássico dos anos 1990 trará grandes nomes para o elenco: Taís Araujo, Bella Campos, Alexandre Nero e agora, o galã, Henri Castelli. A informação é de Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Em fevereiro, o Gabo de “I Love Paraisópolis” brincou sobre não “dormir há três meses” após anunciar que iria participar da “Dança dos Famosos“, no programa dominical do Luciano Huck. Seu papel no remake ainda não foi revelado, mas podemos esperar grandes novidades, já que a produção prometeu uma modernização nos personagens para se encaixar na atualidade.

Com roteiro de Manuela Dias, autora de “Ligações Perigosas” (2016), “Amor de Mãe” (2019), e “A Dona do Pedaço” (2019), a novela ainda vai contar com Débora Bloch sendo a icônica vilã Odete Roitman.

