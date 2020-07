Volta de desfalques e reencontro de Fred com primeira vítima: Flu tenta deixar derrota para trás na Taça Rio Fluminense entra em campo nesta quinta, às 17h30, pela última rodada da fase de grupos e quer assegurar primeiro lugar da chave para ter vantagem na semifinal

O Fluminense sofreu uma dura derrota no retorno do Campeonato Carioca ao perder para o Volta Redonda por 3 a 0. No entanto, a ordem no clube é clara: aprender com os erros, deixar o resultado para trás e voltar a vencer. A chance da retomada será nesta quinta-feira, às 17h30, contra o Macaé, pela última rodada da fase de grupos da Taça Rio. O Tricolor busca a liderança para ter a vantagem do empate na semifinal do segundo turno.

A partida será realizada o Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e terá transmissão em tempo real do LANCE!. O Flu terá os retornos de Nenê e Wellington Silva, desfalques na estreia por conta do coronavírus – o primeiro pegou a doença e o segundo teve contato com alguém infectado. Ambos devem ser titulares e podem resolver dois dos principais problemas da reestreia: a criação e a necessidade de um homem de velocidade ao lado do atacante Fred.

O camisa 9, inclusive, foi discreto nos primeiros 45 minutos dessa segunda passagem pelo Fluminense. Ele criou uma boa chance, mas a bola chegou pouco aos seus pés. Por isso, Fred ainda espera o primeiro gol pelo Tricolor, que pode acontecer justamente contra o adversário que foi sua primeira vítima na estreia pelo Flu, em 2009. Naquela ocasião, em partida no Nilton Santos, o centroavante marcou duas vezes.

– Todo jogo é importante. Quando vem de uma derrota, é ainda mais. Quando acaba o jogo nós já estamos ansiosos para o próximo, para apagar a imagem que ficou. Ninguém ficou feliz. A partida é bastante importante. Estamos focados para voltar a vencer e trabalhamos para que tudo dê certo e seja bem diferente. Foi uma derrota doída. Sentimos todas as dificuldades que qualquer time sentiria treinando apenas oito dias. Não sei dizer o que atrapalhou mais. Não estamos 100% preparados como estávamos antes da paralisação. Não tem como voltar ao normal tão rápido, mas o que importa é o que vamos fazer a partir disso. Trabalhar mais, perceber o momento que estamos vivendo.

Caso vença a partida com o Macaé em Bacaxá, o Fluminense garante o primeiro lugar da chave e enfrentará o segundo colocado do Grupo A com a vantagem do empate na semifinal. Se empatar, o Flu chega aos 10 pontos e avança. O Volta Redonda, com sete pontos, é o único que pode se igualar. No entanto, a diferença do saldo é de quatro gols.

Se perder, o Tricolor torce por um empate ou derrota do Volta Redonda contra o Resende para não cair para a segunda colocação e precisar encarar o Flamengo, líder do Grupo A, na semifinal. Veja todos os cenários possíveis aqui.

E MAIS:

Veja também